POLÍCIA FEDERAL FAZ OPERAÇÃO EM SOBRAL E MERUOCA

Polícia Federal do Piauí realiza operação de combate ao contrabando de cigarros.





Foram expedidos 26 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva e temporária expedidos pela comarca de Parnaíba, litoral do Piauí.

PF apreendeu cigarros, dinheiro e armas de fogo. (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal do Piauí prendeu treze pessoas na manhã desta quinta-feira (5) na Operação Conexão Delta das Américas. Os presos, segundo a PF, são integrantes de duas quadrilhas especializadas no comércio ilegal de cigarros falsificados, contrabandeados ou irregularmente importados. Foram expedidos 26 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva e temporária expedidos pela comarca de Parnaíba, litoral do Piauí.

Operação aconteceu em parceria com a Receita Federal. (Foto: Divulgação/PF

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades piauienses de Parnaíba e Cocal e, no Ceará, em Sobral e Meruoca. Os crimes aconteceram no Ceará, Piauí e Maranhão. Segundo a assessoria de comunicação da PF, a operação conta com 160 policiais federais dos estados do Maranhão, Ceará e Piauí, onde os crimes aconteceram.





"São duas lideranças, dois núcleos que tinham uma logística compartilhada. Eles tinham uma cerca concorrência”, comentou o delegado Carlos Alberto Ferreira, chefe da Delegacia da Polícia Federal em Parnaíba.





Foram apreendidas em flagrante cargas de cigarro e armas de fogo. “O volume de cigarros apreendidos foi considerável, mas não foram as primeiras apreensões. No decorrer da investigação, que começou em 2016 e se intensificou nos últimos quatro meses, apreendemos milhares de caixas de cigarros", comentou o delegado Carlos Alberto.





Também foi determinada a apreensão de veículos usados como meio de transporte das mercadorias ilícitas, indisponibilidade de bens imóveis e bloqueio de contas dos principais envolvidos no esquema. O cumprimento dos mandados foi realizado em parceria com a Receita Federal e com o 2º Batalhão da Polícia Militar, de Parnaíba.





Fonte: G1