ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NO DISTRITO DE JORDÃO

Um terrível acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo, dia 08, no sítio São Francisco (Jordão). Um motociclista identificado como ''Diales Barboza'', era frentista de um posto de combustível do Jordão, e morador da comunidade. A vítima perdeu a vida ao cair de uma moto. As informações apontam que Diales perdeu o controle do veículo, vindo a bater a cabeça no meio fio. Com o forte impacto o jovem veio a óbito no local.





Uma equipe da Perícia esteve no local, realizou dos trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.