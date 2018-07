POLICIAIS DO RAIO APREENDEM DUAS ARMAS DE FOGO NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

Na noite de ontem (12/07), a Equipe RAIO 04 recebeu uma informação de uma residência nas proximidades da Pista de Skate do bairro onde estaria sendo utilizada para guardar armas de fogo.





Ao chegar no local, os policiais militares realizaram buscas e encontraram dois Revólveres Calibre 32, sendo um Taurus e outro da marca argentina Doberman.





As armas apreendidas foram apresentadas na Delegacia 24 horas de Sobral com a identificação do possível proprietário que não foi localizado.





Com informações de Sobral 190