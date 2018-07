POLICIAIS DO RAIO APREENDEM MAIS DE CINCO QUILOS DE CRACK EM SOBRAL

No final da tarde de hoje (23/07), a Equipe RAIO 04 se dirigiu até a residência de um homem vítima de tentativa de homicídio na última sexta-feira na BR 222. Os policiais militares deslocaram-se ao bairro Domingos Olímpio e após buscas no domicílio encontraram cerca de cinco quilos de Crack, dinheiro em espécie, balanças e anotações da movimentação da comercialização de entorpecentes, além de documentos pessoais do principal suspeito.





Todo o material apreendido e a identificação do proprietário do imóvel foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral.