POLICIAIS DO RAIO PRENDE DUPLA COM ARMA DE FOTO E MOTOCICLETA ROUBADA

Na manhã de hoje (16/07), a Equipe RAIO 01 realizava patrulhamento de rotina na Rua das Flores ni bairro Terrenos Novos, quando foi visto dois homens em atitude suspeita, que ao perceberam aproximação policial tentaram empreender fuga, porém não conseguiram.





Realizando buscas no perímetro da abordagem os policiais militares encontraram um Revólver Calibre 38 com cinco munições intactas, além de uma Motocicleta Suzuki preta com queixa de roubo.





João Cardoso do Santos, 24 anos e Carlos Gilson Nascimento Guilherme, vulgo "Carneirinho" de 19 anos, ambos foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral.





Com informações do Sobral 190