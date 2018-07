POLICIAIS DO RAIO PRENDEM DUPLA SUSPEITA DE VÁRIOS ASSALTOS

Na manhã desta sexta-feira (27), uma equipe do Grupamento BPRaio efetuou a prisão de dois indivíduos suspeitos de vários assaltos em Sobral e Groaíras. Segundo informações da polícia, os dois indivíduos estavam aterrorizando os moradores das localidades circunvizinhas de Sobral e Groaíras.

Os acusados foram identificados como Edinei Gadelha da Silva, vulgo "Lorinho", e Eduardo Silva do Nascimento. A dupla estava armada com arma de fogo e com uma motocicleta com queixa de roubo.

A dupla foi conduzida para a Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.

Com informações do portal Tiro e Queda Notícais e Jorge Alves