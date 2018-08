POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM MAIS UMA ARMA DE FOGO EM SOBRAL

No final da manhã de hoje (31/07), a Equipe RAIO 02, realizava patrulhamento de rotina pela Rua Itália no bairro Várzea Grande, quando um homem ao perceber aproximação da patrulha policial tentou empreender fuga.





Ao realizar busca pessoal e no local da abordagem os militares encontraram uma Pistola Taurus 7.65 mm com um carregador municiado com nove munições, além de uma boa quantidade de Maconha, Crack e uma certa quantia em dinheiro.





Carlos Kelton Campos Alves, 20 anos, foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.