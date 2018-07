Policial Civil realiza parto de bebê no município de Chaval/CE

O Policial Civil Antônio Batista dos Santos realizou o parto de um bebê dentro de uma residência no município de Chaval, a 402 quilômetros de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 11.





O caso aconteceu na rua Zeferino Costa, quando o Policial Antônio Batista foi interceptado por uma mulher que pediu para ele socorrer uma gestante que estava dando a luz dentro de casa.





Ao entrar no local, o Policial Civil encontrou a grávida, identificada como Raimunda de Pinho Santos, já em estado avançado de trabalho de parto, acompanhada do marido Dênis Cássio França. Diante da situação, o Policial colocou um travesseiro embaixo do quadril da mulher e pediu que ela respirasse com força, em preocupação com um parto saudável.