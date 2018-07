POLICIAS DO RAIO APREENDEM DUAS ARMAS DE FOGO NA CIDADE DE GROAÍRAS/CE

Na manhã de hoje (23/07), a Equipe da Viatura RAIO 011, seguiu até o Posto de Combustível Farra, na cidade de Groaíras, verificar uma denúncia anônima de porte ilegal de arma de fogo.





Ao chegar no local, o principal suspeito teria se evadido, após buscas no local foi encontrado dois revólveres calibre 38 com oito munições, sendo seis intactas e duas deflagradas.





Diante dos fatos, foi conduzido para a Delegacia 24 horas de Sobral, o irmão do principal suspeito, que estava no local, identificado como Antônio Valdemar Lopes, 45 anos.





Fonte: Sobral 190