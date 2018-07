Por R$ 25,6 milhões, Assembleia dá início ao seu terceiro anexo

O projeto, conforme o edital, é para um prédio de 7,4 mil m2 num terreno de 3,3 mil m2 na Pontes Vieira.

Sem alarde, a Assembleia Legislativa deu início ao seu terceiro anexo. Um prédio cujo edital de obras soma R$ 25,6 milhões, na avenida Pontes Vieira, já tem empresas selecionadas para a execução.





O edital foi lançado em novembro do ano passada. As quatro empresas selecionadas estão em fase de homologação. Outros dois lotes, que tinham sido suspensos, têm novo pregão a ser realizado no próximo dia 7 de agosto, eles são referentes a sistema de ar-condicionado (R$ 4,5 milhões) e instalações elétricas (R$ 5,1 milhões), somando R$ 9,6 milhões.





As empresas em fase de homologação são a Incorporadora Exata, vencedora do pregão para obras civis, por R$ 12,3 milhões; Magus Soluções Renováveis, que apresentou o melhor preço para os painéis fotovoltáicos, R$ 560,8 mil; Ambientar Comércio de Materiais de Construção LTDA (forros e painéis, R$ 736,8 mil) e Construtora Platô (elevadores, R$ 588 mil). O resultado da concorrência foi publicado em 26 de junho no Diário Oficial do Estado.





O projeto, conforme o edital, é para um prédio de 7,4 mil m2 num terreno de 3,3 mil m2. A ideia inicial era que o espaço abrigasse a área de saúde da Casa, mas essa informação não consta no edital.





Por Nathália Bernardo

nathalia@focus.jor.br