Posto PRF de Sobral recebe nova viatura

Nesta sexta-feira, 06, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE) participou, em Sobral, da solenidade de entrega de viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Os veículos, que foram adquiridos com recursos assegurados de emenda individual, uma delas destinadas pelo parlamentar sobralense, serão utilizados no posto da PRF do município, referência da região Noroeste do Estado.

“Há um ano, o Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal aqui no Ceará, Inspetor Marcos Sena, nos procurou e falou sobre as dificuldades estruturais da PRF, principalmente, sobre a questão das viaturas. Naquele momento, destinei recursos para a aquisição de novos veículos, e que hoje estão sendo entregues”, destacou Moses Rodrigues.

Ainda no ano passado, o Deputado Federal, juntamente com o Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, conseguiram assegurar recursos para a construção de um novo posto avançado da PRF em Sobral. “A obra, que foi orçada em R$ 7 milhões e que deve ser entregue ainda nesse ano, vai fortalecer o trabalho da PRF na Zona Norte do Ceará”, finalizou o parlamentar. O novo posto avançado que será construído no trecho entre Sobral -Forquilha, contará com instalações amplas, com tecnologia de ponta, com serviços, delegacia, canil, além de um auditório.





A solenidade desta sexta-feira foi acompanhada pelo Chefe da 4ª Delegacia da PRF, Inspetor David Breno, pela Assessora Parlamentar da PRF, Sâmia Prado, pelos Vereadores Júnior Balreira, Adauto Arruda e Giuliano Vasconcelos, além de lideranças políticas locais, como Chico Joia, Jonhson Lima, João Alberto Adeodato, Sidcley Tavares e Hermenegildo Souza.