Prefeito Ivo Gomes discute implantação da cavalaria da Polícia Militar em Sobral

O prefeito Ivo Gomes se reuniu, na semana passada, com representantes do Regimento do Policiamento Montado da Cavalaria da Polícia Militar do Estado do Ceará, com o objetivo de discutir a implantação de um esquadrão da cavalaria em Sobral. A perspectiva é de que sejam 10 cavalos e 20 policiais, que ganharão instalações no Parque de Exposições João Passos Dias, equipamento municipalizado desde abril deste ano.