A Prefeitura de Coreaú em parceria com o Governo do Estado, pavimentou ruas e avenidas do distrito de Araquém. A obra de pavimentação veio para melhorar a vida dos moradores, bem como, dinamizar e tornar o trânsito mais seguro. O Prefeito Carlos Roner consegue com essa obra realizar um antigo da população de Araquém e localidades circunvizinhas.

Veja mais sobre: Humor