Prefeitura de Granja tira o “assuviador” da porta do GranChitão depois de polêmica

Muitos viram na imagem o "tinhoso".

O GranChitão de Granja começa hoje (26) e vai até domingo (29). Antes mesmo do início, a festa foi assunto nacional devido à estátua de um personagem do folclore, o “assuviador”, colocado na porta do local do evento. Muitos viram na imagem o “tinhoso”. Depois da repercussão negativa, a Prefeitura retirou o boneco, mas, antes, explicou que não se tratava de nada macabro.





A secretária de Cultura de Granja, Maria Ximenes, afirmou que a estátua foi escolhida devido ao tema deste ano da festa GranChitão: folclore nordestino. Maria conta que foram escolhidas diversas lendas urbanas para decorar a cidade. “O adereço exposto na imagem não estava finalizado, por razões de segurança, os funcionários estavam apenas fazendo um teste para verificar se a estátua iria resistir ao vento”, diz a prefeitura, em nota.









Pelo Facebook, Romeu Aldigueri, tio da prefeita Amanda, defendeu a festa:





“Meus amigos o VI Granchitão está chegando. Serão 4 dias de muita alegria, diversão, valorização dos artistas locais e da cultura nordestina com o tema “ Lendas do Sertão “ que valoriza o folclore popular contado em verso e prosa por gerações sobre seres mitológicos.





O Granchitão criado por nós há seis anos hoje é uma marca de referência no estado sobre grandes eventos e festivais. Serão mais de 200 mil pessoas em Granja nessa semana. Todos consumindo, gastando e se divertindo com muita segurança, infraestrutura, iluminação, cidade cenográfica, arena fechada. Nosso evento hoje em dia é copiado como modelo em quesitos como revista, segurança, circuito fechado, não entrada de vasilhames de vidro, etc. Parabéns a todos que fazem a Secretaria de Cultura pela organização. Está ficando lindo demais”.





Confira o post: