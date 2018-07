Prefeitura de Sobral paga primeira parcela do décimo terceiro nesta terça-feira (17/07)

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Orçamento e Finanças (Sefin), pagará, nesta terça-feira (17/07), a primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores da administração pública direta e indireta do município.





A primeira parcela refere-se a 40% (sem descontos aplicados) do valor do 13º salário e injetará cerca de R$ 3,5 milhões na economia da cidade.