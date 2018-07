Prefeitura inicia comemoração dos 245 anos de Sobral com solenidade no Becco do Cotovelo

A Prefeitura inicia na manhã desta quarta-feira (04/07) as comemorações dos 245 anos de emancipação política de Sobral, a partir das 9 horas, no Becco do Cotovelo. A solenidade contará com bolo de aniversário e a presença de diversas autoridades, entre elas, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e a vice-governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela.





Em seguida, na Praça Coluna da Hora, será realizada a entrega de novos veículos à Secretaria da Segurança e Cidadania. As 13 motos e 2 viaturas (modelo Duster), que irão ampliar a frota da Guarda Civil Municipal, representam um investimento de R$ 461.948,76 do Tesouro Municipal.





Na ocasião, pelo Governo do Estado do Ceará, será inaugurado o sistema de videomonitoramento implantado no Município e entregue duas novas viaturas à Polícia Militar de Sobral.





À noite será realizada a Virada Cultural 2018, com a programação geral da comemoração. Gratuita e livre para todos os públicos, será composta por shows de música, de dança, culturais e de arte circense, que irão contemplar os bairros Centro, Cohab III, Sumaré, Cohab II e Alto da Brasília.





PROGRAMAÇÃO GERAL





PALCO DO ARCO

21 horas – Show "Eu Amo Sobral"

23 horas – Lenine

00h40min – Banda "Os Transacionais"

02h50min – Grupo musical "Patifaria"





PALCO COHAB III

18 horas – esportes, ciclofaixa, exposição fotográfica, cinema

18h30min – Arena infantil (pula-pula, pintura em gesso e atividades recreativas) e BrinqueduCirco

20 horas – Boi Paz no Mundo

21h30min – Rosinha do Acordeon





PALCO SUMARÉ

18h30min – Arena infantil (pula-pula, pintura em gesso, e atividades recreativas) e Palhaçaria

19 horas – Street Dance

19h30min – Grupo de dança "Pertenço"

20 horas – LPO convida ALZY7, WTom e Batalha da HF

21h30min – Banda "Balaio da Preta"





PALCO COHAB II

18h30min – Arena infantil (pula-pula, pintura em gesso e atividades recreativas) e Art’Dance

19 horas – Mundaréu sonoro, com Martônio Holanda

20 horas – Banda "Toque Primitivo"





PALCO ALTO DA BRASÍLIA

18h30min – Arena infantil (pula-pula, pintura em gesso, atividades recreativas) e Lápis de cor

19h10min – Show musical infantil "Dias de brincadeira", com Taffa Teixeira

20 horas – Renne Django





PRAÇA SÃO JOÃO

19 horas – Cortejo #CulturaOcupaSobral (com concentração na Praça São João, o cortejo tem do Boulevard do Arco como destino). Atrações: Maracatu Nação Tremembé, Boi Paz no Mundo, Quadrilha Fulô do Campo, Escola de Samba Princesa do Samba, Trupe de Circo, Bloco Matracas do Acaraú.