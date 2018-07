PRF PRENDE 4 PESSOAS POR FURTAREM CARGA DE CAMINHÃO ACIDENTADO

No dia de hoje, 19/07/2018 por volta das 14h30, ocorreu acidente tipo tombamento de carreta, a qual estava carregada de engradados de cerveja. O acidente foi no km 201 da BR 222, proximidades do local chamado "curva do bigode" local este, muito perigoso por ter uma curva muito acentuada. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o atender as pessoas acidentadas, controlar tráfego no local e realizar procedimentos pertinentes para o caso.





Durante o atendimento formou-se multidão no local, muitos curiosos e oportunistas que iniciaram saque da carga, porém os policiais atuaram com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas e a propriedade de terceiros.





Foram identificados 4 (quatro) indivíduos que em flagrante delito foram presos pelo crime de furto e encaminhados para Polícia Judiciária Civil - Delegacia Regional de Sobral.





Quem é preso por este crime pode ser enquadrado em pena que pode variar de 1 a 4 anos de reclusão e multa, conforme artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Fonte: Sobral 24 horas