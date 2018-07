PRF RECUPERA VEÍCULO COM QUEIXA DE FURTO EM SOBRAL

Veja mais sobre:

Em 25 de julho por volta das 21h30 a Polícia Rodoviária Federal localizou um veículo de marca VW/Spacefox de placa de São Luís do Estado do Maranhão que havia sido furtada de uma oficina de Sobral/CE. A apreensão se deu após informação anônima recebida. Nas diligências o veículo foi encontrado e estava estacionado em frente a uma residência no Bairro Sinhá Sabóia. Equipe identificou duas pessoas que estavam na guarda do veículo e que em entrevista aos mesmos entraram em muitas contradições sobre a procedência do veículo e motivos do mesmo está sobre sua responsabilidade. Equipe realizou procedimentos de identificação dos suspeitos e encaminhamento à Delegacia de Polícia Regional de Sobral para procedimentos pertinentes que o caso exige.BDCom PRF