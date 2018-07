Procurador de Sobral denuncia blitz "desproporcional" no distrito de Jordão

Blitz ordenada pelo prefeito no distrito de Jordão foi alvo de várias críticas pela população e denúncia por cobrança de propina, mas Aleandro Linhares foi obrigado a desistir de levar ação adiante por pressão do FG.





O procurador municipal de Sobral, Aleandro Linhares, usou as redes sociais, nesta terça-feira (17), para denunciar uma blitz desproporcional realizado no distrito de Jordão.





Ontem (16), Ivo ordenou a montagem de uma blitz na serra do distrito de Jordão. A ação, considerada “desproporcional” pelo procurador, foi alvo de críticas por parte da população, que chegou a denunciar a cobrança de propina por parte dos agentes para liberação de veículos com alguma irregularidade.





Em sua postagem, o procurador afirmou que “essa blitz que acontece na Serra do Jordão-CE não é ilegal, mas é desproporcional. Deveria ter sido primeiro feito um movimento de conscientização para melhor orientar o condutor, já que essa foi a primeira intervenção nesse sentido… mas a razoabilidade não foi o forte em tal operação”.





A denúncia de Aleandro não durou muito. Pressionado pelo prefeito, o procurador, que está afastado do mandato na Câmara Municipal, excluiu a postagem de seu perfil. No entanto, antes do recuo, Aleandro queria levar as denúncias da população sobre a cobrança de propina à Justiça, mas foi impedido por pressão do FG.





Em Sobral, a população reclama da aplicação de multas pelos motivos mais “bizarros”, como buzinar.





Confira a postagem:

FONTE: CEARANEWS7