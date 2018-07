PSL homologa candidatura de Bolsonaro à Presidência da República

O Partido Social Liberal (PSL) realiza nesta manhã de domingo (22), no Rio de Janeiro, convenção nacional para lançar a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro à Presidência da República.





Bolsonaro chega à convenção do PSL, isolado com o anuncio do apoio dos partidos que compõem o “centrão” e a burguesia paulistana que bateram o martelo em torno da candidatura de Geraldo Alckmin.





Sem alianças anunciadas, segue a indefinição sobre quem comporá chapa a vice com o pré-candidato. Embora presentes no evento, o senador Magno Malta (PR-ES), o general Augusto Heleno (PRP), e a advogada Janaina Paschoal (PSL), potenciais nomes para compor com Bolsonaro. Contanto, o anúncio de quem irá compor a chapa com o parlamentar poderá não sair no evento.