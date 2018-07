Quadrilha ataca caminhão-cegonha em Fortaleza, atira no motorista e rouba duas picapes

Bandidos armados e encapuzados atacaram, na manhã desta segunda-feira (9), o motorista de um caminhão-cegonha que iriam entregar um lote de veículos em uma revendedora localizada no bairro Patriolino Ribeiro. Os criminosos conseguiram roubar, ao menos, dois veículos e atiraram contra o motorista.

O assalto ocorreu no momento em que o caminhão-cegonha chegava à Avenida Chanceler Edson Queiroz. Segundo o relato de testemunhas à Polícia, os ladrões estavam escondidos em um matagal próximo ao Shopping do Automóvel. Esperaram o motorista estacionar o veículo e apareceram já de armas em punho, entre elas, uma espingarda de calibre 12.





Com motorista já rendido, os assaltantes roubaram duas picapes Fiat Toro e na fuga dispararam vários tiros. Um deles atingiu o braço do motorista, causando completo dilaceramento do membro.





A quadrilha desapareceu rapidamente, fugindo com os dois carros em direção à Avenida Rogaciano Leite. Em estado grave, o motorista foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para o Instituto Doutor José Frota. A Polícia segue em diligências para localizar os ladrões. (Blog do Fernando Ribeiro)