Quatro detentos fogem da cadeia pública de Santana do Acaraú

Quatro detentos fugiram da cadeia pública de Santana do Acaraú em dois dias, a primeira fuga ocorreu na madrugada do dia 16 de julho e conseguiram fugir: Francisco de Assis Oliveira "Chico", 25 anos e Leandro Nascimento Mendes "Tibunga", 24 anos, segundo declaração da PM eles conseguiram fugir pulando o muro do prédio as secular cadeia da cidade. A outra fuga ocorreu por volta as 2h da madrugada deste sábado (21), e conseguiram fugir usando uma “Teresa” corda artesanal formada por redes os dois ladrões que foram presos durante o assalto na propriedade de José Gerardo na comunidade de Curral Grande. Conseguiram fugir Mateus Fernandes Santos, 23 anos e Cristiano Rodrigues Ribeiro, 25 anos.





Não há pistas do paradeiro dos detentos, caso alguém disponha de alguma informação pode ligar para a PM através do telefone 190 ou (88) 99797-8835.

Francisco de Assis Oliveira - "Chico"

Mateus Fernandes Santos

Cristiano Rodrigues Ribeiro





