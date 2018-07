REPERCUSSÃO NACIONAL: CPI dos Maus-tratos vai investigar casos de estupro de crianças e adolescentes em Sobral

"É uma coisa absurdíssima. Quanto mais eu convivo com isso, mais fico sobressaltado", diz Magno Malta, presidente da comissão no Senado.

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-tratos, Magno Malta, falou hoje (12) em reunião no Senado que os municípios de Itapajé e Sobral vão ser investigados devido ao alto índice de crimes de estupros contra crianças.





“Registro que recebi todo o material dos municípios de Itapajé e Sobral dos crime de pedofilia ocorridos. Os números são terríveis. Em uma só cidade, mais de 50 crianças [Itapajé]. Eu estou de posse de todos os DVDs de todas as pessoas que estão sendo investigadas — e aquelas que serão por nós. É uma coisa absurdíssima. Quanto mais eu convivo com isso, mais fico sobressaltado. Essa CPI não se calará diante do fato”, disse o senador na 28ª reunião da comissão.





Confira a fala de Magno Malta na CPI dos Maus-tratos:

Fonte: Cearanews7