SAAE DÁ VEXAME NO CENTRO DE SOBRAL!

Um esgoto estourado no Centro de Sobral, no entorno do mercado público, está causando transtornos aos comerciantes e transeuntes. O odor que exala do esgoto é muito forte, causando desconforto e doenças. O problema é antigo e o Saae não consegue solucioná-lo.





A lama escorre com intensidade na rua Viriato de Medeiros, Centro da cidade.



Vale salientar que os comerciantes pagam taxa de esgoto.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves