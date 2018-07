Saiba como utilizar o aplicativo do Denatran que oferece até 40% de desconto em multas

O primeiro passo é o cadastro; os usuários podem se registrar através do site ou do aplicativo do SNE, que está disponível para os sistemas Android e IOS. Para realizar o cadastro o usuário deverá utilizar os seguintes documentos: CPF, carteira de habilitação e código do de segurança do CRV (Certificado de Registro de Veículo). Ao completar a primeira fase do cadastro um e-mail será enviado para a validar e ativar sua conta.