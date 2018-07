Saúde de Carnaubal recebe emenda individual do deputado Moses Rodrigues

Dando seguimento ao seu compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento do Ceará, o deputado federal que mais trouxe recursos para o Estado comemorou junto aos moradores de Carnaubal o pagamento de recursos que totalizam R$ 500 mil. A verba, que foi solicitada pelo Prefeito Ademir Martins, será utilizada no custeio das despesas relativas à Secretaria de Saúde do município e foi captada através de uma Emenda Individual do parlamentar.





"Sabemos que a saúde é uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento do Estado e dos municípios. Somente com a saúde em dia é que o trabalhador poderá cumprir com suas tarefas, e o empreendedor fomentar a geração de emprego e renda. Portanto, comemoramos junto com os irmãos de Carnaubal esta notícia e seguimos em busca de investimentos que venham beneficiar todos os cearenses", destacou o congressista.