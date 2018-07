Secretaria da Saúde intensifica combate às muriçocas e aos focos do mosquito Aedes aegypti

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, está intensificando ações de combate aos focos do Aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya) e das muriçocas (Culex quinquefasciatus). O trabalho, realizado através de pulverizadores costais, é coordenado pela Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) do município.





Chamada de “Borrifação Costal”, a ação é indicada para terrenos baldios, córregos, encosta de lagoas e prédios antigos. Serve para evitar a proliferação tanto da larva, quanto do inseto adulto nos ambientes que não possuem manutenção diária.





Vários bairros já foram atendidos, como o Lagoa da Fazenda, Parque da Cidade, Campos dos Velhos, Junco, Grajaú, Alto do Cristo, Dom José, Dom Expedito, Sinhá Saboia, Parque Santo Antônio, Padre Palhano, Pintor Lemos e Tamarindo, sendo o serviço executado ainda no antigo Banco de Mudas. “Já é possível identificar a diminuição do mosquito e o trabalho permanece até que consigamos reduzir ao máximo a quantidade deles" , disse o secretário da Saúde, Gerardo Cristino.





A UVZ reforça a participação da população no combate aos mosquitos, por meio de ações simples: não deixar água parada, evitar o acúmulo de entulhos e pneus, além de destinar corretamente o lixo doméstico.





A Unidade de Vigilância de Zoonoses disponibiliza um telefone para denúncias de focos. A ligação é gratuita e pode ser realizada de segunda a sexta-feira, de 7h às 11h e de 13h às 17h.





Outras informações:

Disk Arbovirose: 0800 075 2018

Unidade de Vigilância de Zoonoses: (88) 3614-5356 ou (88) 3614-9039