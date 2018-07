Segurança Pública: Polícia Civil pode ganhar dois representantes nas próximas eleições

Depois de acreditar na carta-compromisso do governador Camilo Santana, nas eleições de 2014, que iria reestruturar a Polícia Civil do Ceará e esperar, sem sucesso, por quase quatro anos de gestão, a base da categoria dos policiais civis pode ganhar dois representantes a nível estadual e federal nas próximas eleições.





O primeiro nome já bem cotado e uma das grandes apostas do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) é o inspetor Julierme Sena. Em 2016, Sena foi o primeiro policial civil da história de Fortaleza a ocupar uma vaga na Câmara Municipal, com quase seis mil votos.





Julierme é pré-candidato a deputado federal, junto com o Capitão Wagner, que será o puxador de votos do partido, o que dá ainda mais viabilidade a pré-candidatura do policial civil. Julierme tem visitado diariamente as delegacias e conversado com os colegas, acompanhado do escrivão da Polícia Civil e especialista em Segurança Pública (UFC), Toni Brito, pré-candidato a deputado estadual, também pelo PROS.





A categoria tem sido receptiva e parece ter despertado para a necessidade urgente de uma representatividade política nas casas legislativas. Com deputados eleitos de dentro de sua base, os policiais civis podem entrar na pauta do Governo do Estado e Federal.





Julierme Sena e Toni Brito colocaram seus nomes à disposição da categoria da Polícia Civil e, pelo visto nas redes sociais, têm recebido muitos apoios dos colegas. Será que apareceu uma luz no fim do túnel para a Polícia Civil do Ceará?