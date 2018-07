VIOLÊNCIA SEM CONTROLE! Estudante é assassinado com um tiro na cabeça em Santana do Acaraú

O estudante Francisco Davi Cristino, 18 anos, é o 13º jovem assassinado esse ano em Santana do Acaraú, ele foi alvejado com um tiro na cabeça por volta das 19h30min deste sábado (21), no bairro Veneza na cidade de Santana do Acaraú. Segundo declaração de testemunhas o rapaz foi baleado e socorrido as pressas ao Hospital Municipal DR. José Arcanjo Neto, mas já estava em óbito. A PM foi acionada e realiza diligências na tentativa de consegui alguma pista do assassino. (Tribuna dos Vales)

Veja mais sobre: violência