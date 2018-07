SEM CONTROLE: MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Um homem transitava em sua motocicleta no sentido Sobral a Groaíras, quando nas proximidades do distrito de Salgado dos Machados, foi abordado por dois indivíduos armados de revólver em uma motocicleta. Os criminosos anunciaram o roubo e subtraíram a motocicleta e a carteira com dinheiro da vítima.





O veículo tomado de assalto foi uma motocicleta Honda CG 160 de cor vermelha e placa PMO-9272.





Os assaltantes se evadiram do local, tomando rumo ignorado.





O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira, dia 2, por volta das 16:30h.





Fonte: Sobral 24 horas