Na tarde deste sábado, dia 28, por volta das 15:30h, dois indivíduos armados em uma motocicleta perpetraram um verdadeiro arrastão a cliente do restaurante do Juvenal, localizado no Centro de Sobral.





Os criminosos fizeram um limpa nos clientes, fugindo logo em seguida, tomando rumo ignorado.





A Polícia Militar foi acionada, realizaram diligências, mas os criminosos não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas