SOBRAL-CE: "EDUCAÇÃO DO MAL"

Em Sobral, onde a educação é cantada em prosa e verso como a melhor do país. Maus-tratos, abuso sexual e estupros dentro das escolas, preocupa pais e acende um alerta vermelho para especialistas na educação do Brasil. A omissão torna educadores cúmplices e o descaso do estado sem políticas públicas adequadas não sabe o que fazer.





Amanhã o Portal Cearanews7 vai trazer mais um caso abafado em Sobral, no Norte do Ceará.