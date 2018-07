SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia a falta de água no bairro Parque Silvana 2, em Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia! Gostaria de fazer novamente reclamação referente a constante falta de agua que vem assolando o bairo parque silvana 2, haja vista ja ter faltado agua por periodo de sete dias vindo apos reclamação neste mesmo meio de comunicação a chegar. Hoje fazem 3 dias na qual havia chegado, porem no referido bairro ja se encontra da mesma forma sem uma gota d'agua sequer.

e salutar e de suma importância a participação do Ministerio Publico, para o este orgão proceda com as providencias cabiveis, haja vista haver relação de consumo."