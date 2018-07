SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Amigo simplesmente não entendi o Mutirão feito pela prefeitura no Campos dos Velhos. A a prefeitura limpou as cochias e concentro o lixo em vários espaços diferentes, espaços estes que já estão completando 18 dias e nada de se recolher. Pior é que parte da população só piora a situação pois se aproveitam e jogam mais lixo ainda. As eleições estão chegando e vamos escolher candidatos comprometidos com o povo e o meio ambiente. Obg









Sobral 24 horas: Um absurdo









Sobral 24 horas: Iremos publicar









Rua Clotario Aguiar Araújo campo dos Velhos"