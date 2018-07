SOBRAL-CE: LAMENTÁVEL! MULHER PEREGRINA PARA CONSEGUIR UM EXAME DO ABDÔMEN

Internauta denuncia que sua esposa está peregrinando atrás de um exame do abdômen na cidade de Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia a todos do Sobral 24 Horas , queria pedir pra vocês colocar essa denuncia no blog , Minha esposa a dias vem sentindo uma dor no abdômen e ela já vem se consultando no posto aqui perto de casa que se chama PSF Caic e já esta com cinco vezes que ela vai lá e só da buscopan ou ibuprofeno e minha esposa continua sentido dor , Então ela foi no Regional e o pessoal disse que ela tinha que ser encaminhada pelo posto , ela voltou no posto e o Doutor Falou na cara de minha esposa que ela não tem perfil de ser encaminhada para o Hospital Regional ,e preciso você esta morrendo pra você ser encaminhado para um hospital, pode um negocio desse e minha esposa disse que vai lutar pra fazer o exame no abdômen dela e minha esposa disse que deus livrai ela de ser alguma coisa perigosa , porque se for ela vai processar o posto e o doutor por negligência medica e o Doutor ainda disse que podia processar pq quem pagar o dinheiro dele e a Prefeitura e que ele ia processar minha esposa também e que era acostumado tomar até as galinhas das pessoas , isso e uma vergonha , onde a gente vai parar nesse pais meu Deus!"