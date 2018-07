Internauta denuncia que há cinco dias falta água do Saae no residencial Nova Caiçara. Segundo o denunciante, o transtorno é grande por conta da falta do líquido precioso.





Veja a denúncia na íntegra:

"Queria pedir pra o senhor prefeito di Sobral pra dar uma puxanda nas orelhas da direção do saae pois aqui no caiçara faz 5 dias sem água meus filhos estão sem tomar banho dez di sabado



Publique essa matéria pra mim por favor."