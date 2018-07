Todos os meninos e o técnico são retirados de caverna na Tailândia

Operação de resgate foi concluída em três dias e considerada um sucesso pelas autoridades locais.

Os 12 garotos integrantes de um time de futebol e o técnico foram retirados com sucesso de uma caverna inundada no norte da Tailândia. Eles ficaram presos no local por 17 dias e a operação de resgate foi encerrada.





Mergulhadores iniciaram, na manhã desta terça-feira (10/7), a terceira fase da operação que retirou quatro meninos e o treinador. Nas duas operações anteriores, realizadas no domingo (8) e na segunda (9), oito dos jovens foram retirados com sucesso. Eles seguem internados em um hospital local, em bom estado de saúde. A maior preocupação agora é com possíveis infecções devido às condições precárias em que eles viveram nos últimos dias.





A operação envolveu 19 mergulhadores. Um médico e três membros da força de elite da marinha tailandesa (SEALs) que ficaram na caverna para acompanhar os meninos também devem sair ainda nesta terça (10).





“Nós esperamos que os trabalhos hoje sejam mais rápidos ou levem o mesmo tempo que ontem”, informou o chefe das operações, o ex-governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osattanakorn, no início do resgate.





Segundo Osattanakorn, a operação foi retomada às 10h08 (0h08, horário do Brasil) após um intervalo para o abastecimento dos reservatórios de oxigênios. Mais de 90 profissionais participam dos trabalhos.





O resgate corria contra o tempo para salvar os garotos enquanto a temporada de monções se aproxima. Os trabalhos para bombear água foram incessantes e, segundo autoridades, os níveis de água no interior da caverna não aumentaram nos últimos dias. As condições de trabalho nos primeiros dias de resgate foram consideradas boas pelas autoridades tailandesas, que alertaram para a possibilidade de fortes chuvas nos próximos dias.