Tragédia com caminhão desgovernado deixa pessoas mortas e feridas na Av. Osório de Paiva

A cena é de caos e os feridos estão espalhados pelo chão, em dois quarteirões.

Uma tragédia na Av. Osório de Paiva, em Fortaleza, deixou pelo menos duas pessoas mortas e 13 feridos, entre elas uma gestante, no início da noite desta segunda-feira (30), após um caminhão desgovernado sair arrastando motociclistas e veículos que estavam próximos. A informação é da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). O motorista que dirigia o caminhão estava embriagado. A AMC informou ainda que 19 veículos foram atingidos.





As duas pessoas que morreram foram um homem e uma mulher, que tinha 30 anos. Entre os feridos, sete já foram encaminhados ao Instituto Dr. José Frota (IJF), entre eles uma criança e uma pessoa que teve fratura exposta. A gestante está consciente e foi encaminhada ao Hospital Antônio Prudente.





Os feridos ficaram espalhados pelo chão, em dois quarteirões. A cena encontrada pela reportagem foi de caos, com diversos socorristas atendendo às vítimas. Sete ambulâncias deram dando suporte à área. Um dos veículos chegou a ficar imprensado entre o caminhão e um poste.









"Terremoto"





De acordo com populares, o caminhão vinha desgovernado, arrastando pessoas, motos e carros. Clauberto Santos de Lima descreveu a situação como "terremoto". Ele vinha dirigindo o seu carro, quando olhou para trás e percebeu o caminhão arrastando os demais veículos. Clauberto acelerou o veículo, para não ser atingido.





"Quando eu vi foi uma bagaceira de carro e moto e, quando eu olhei para trás, vi o caminhão e tentei acelerar para me livrar, mas não deu certo. Bati na lateral da L200, para entrar no comércio, mas eu bati no muro. Parecia um terremoto", relata Clauberto, comentando que quase atingiu um homem que estava perto do muro. Clauberto sofreu arranhões no braço e teve o carro destruído no acidente.





Liduína Fonteles é comerciante na Av. Osório de Paiva e viu tudo do balcão do seu estabelecimento. De acordo com ela, o acidente aconteceu por volta das 19h. A comerciante relata que um homem chegou a ter a perna arrancada no acontecimento. Liduína diz também que o caminhão arrastou, inclusive, um outro caminhão. Ela teve o veículo, uma L200, destruído.









AMC





A Autarquia Municipal de Trânsito está fazendo um esquema de trânsito na região e dando apoio ao local. Dezoito agentes da AMC foram direcionados para o lugar, entre eles 3 supervisores. Parte do trânsito na avenida já está sendo liberada.









