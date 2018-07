UBER EM SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa tarde.









Queria fazer um relato que aconteceu no dia de hoje 05/07/2018 e se possível que vocês divulgassem no blog Sobral 24 horas. Ontem a noite ao sair da festa no clube do sindicato dos calçadistas estava solicitando um UBER pelo aplicado, quando um motorista da referida empresa me parou e disse que não precisava eu solicitar pelo aplicativo pois a poucos metros já havia uma fila de motorista de UBER à espera. Chegando la pedi que fossem me deixar em casa, porém os motoristas estavam cobrando um preço além do que era fixado no aplicativo, ( o dobro do preço ) com isso falei que não iria com eles e iria solicitar pelo aplicativo e o motorista falou que nenhum motorista iria aceitar, mesmo assim tentei e 4 motoristas recusaram a corrida, depois de 20 minutos, um motorista que estava no centro da cidade aceitou a corrida pelo preço do aplicativo. Falta de comprometimento e profissionalismo, quantas vezes eles já fizeram isso? Por pessoas que não são profissionais como este que ainda existe tanto preconceito com Uber. Pessoas desonestas devem ser banidas do aplicativo. Não irei expor o nome do motorista, mas tenho mais informações e prints da conversa.









Tentei fazer a reclamação pelo aplicativo e não consegui, só é possível reclamar de uma viagem que aconteceu e neste caso ela não ocorreu. Como esses motoristas querem ser tão modernos, tão diferentes dos taxistas e fazem isso? Fiquei extremamente decepcionada com o serviço da UBER Sobral."