TRF-4 manda soltar o ex-presidente Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser solto a qualquer momento. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deferiu uma liminar para a soltura do petista ainda neste domingo (8/7).





O pedido de habeas corpus acatado pelo desembargador Rogério Favreto foi impetrado pelos deputados federais Wadih Damous, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, do PT.





“Cumpra-se em regime de urgência nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Policia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente”, destacou o magistrado.





Lula está preso desde o dia 7 de abril, após ter sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em duas instâncias, no caso do triplex em Guarujá (SP). Ele foi o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime comum.





O desembargador Rogério Favreto foi filiado ao PT por quase 20 anos. Ao que tudo indica, os três parlamentares autores do habeas corpus aguardaram o plantão do magistrado para entrarem com o HC.





Favreto foi nomeado ao TRF-4 por Dilma Roussef. O desembargador é um dos mais críticos contra a Lava Jato. Ele foi o único a votar, em 2017, pela abertura de um processo disciplinar contra o juiz federal Sérgio Moro, alegando “índole política”.





Desembargador em Plantão, Rogério Favreto do TRF4 deu HC para libertar Lula, em uma decisão fundamentada e de respeito ao Estado Democrático de Direito. Começa a ser restabelecido o processo legal!

Com informações do portal Metrópoles

Foto: Victor Moriyama/Getty Images