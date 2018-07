Últimos dias de isenção de taxa de inscrição para o Processo Seletivo 2018.2 do UNINTA

O período promocional que garante 100% de isenção na taxa de inscrição do Processo Seletivo 2018.2 termina na próxima segunda-feira, dia 23 de julho. O Centro Universitário Inta (UNINTA) disponibiliza quatro modalidades para ingresso, são elas: Ingresso por Nota do ENEM, Vestibular Tradicional Agendado, Transferidos e Graduados. O candidato poderá escolher um dos 30 cursos disponíveis neste processo.





Na promoção "Primeiro Semestre Garantido", os estudantes aprovados que iniciarem o processo de adesão ao FIES I, FIES II, FIES III, PRAVALER ou PPDE, no setor correspondente no UNINTA, poderão realizar a sua matrícula sem custos e começar a estudar enquanto aguardam o resultado da liberação do financiamento estudantil. Caso não consigam aderir, podem trancar ou abandonar o curso sem gerar dívida com a instituição. Caso sejam contemplados com o financiamento, o valor do semestre cursado será adicionado ao montante financiado.









Confira o período para inscrições de acordo com a modalidade:





VESTIBULAR TRADICIONAL AGENDADO – INSCRIÇÕES ATÉ 27 DE AGOSTO





Nesta modalidade, o candidato escolhe a data de seu exame no ato de inscrição. As provas agendadas serão realizadas nos dias 25 de julho e 01, 08, 15, 22 e 28 de agosto. A taxa de inscrição, de R$50,00, é isenta até o dia 23 de julho.





TRANSFERIDOS E GRADUADOS – INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE JULHO





Nesta modalidade são ofertadas o total de 620 vagas nos cursos de graduação. A seleção consiste em uma análise documental, principalmente, com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. A taxa de inscrição, de R$50,00, é isenta até o dia 23 de julho.





APROVEITAMENTO DA NOTA DO ENEM – INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE JULHO





Nesta modalidade, o processo seletivo consiste na análise da nota obtida pelo candidato no ENEM, sem necessidade de prestar exame vestibular. A taxa de inscrição, de R$50,00, é isenta até o dia 23 de julho. Todas as informações relacionadas ao processo podem ser vistas no edital.





Acesse o site do UNINTA e se inscreva! http://uninta.edu.br/site/processos-seletivos/