Um dos criminosos mais procurados do Ceará é preso em Fortaleza

Acusado de roubo a banco no Interior, Antônio Mardônio Lopes Alves foi capturado nesta segunda-feira portando documento falso.

A Coordenadoria de Inteligência (Coin) prendeu nesta segunda-feira, 16, um dos nomes mais procurados pela polícia cearense, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Com perceptível mudança visual, Antônio Mardônio Lopes Alves, conhecido como Cancão, tem 38 anos e estava foragido sob acusação de roubo a banco no Interior.





O homem foi abordado no bairro Montese portando RG falso com o nome de Felise Neto Bezerra. O visual de Cancão também está bastante modificado daquele registrado pela SSPDS. O criminoso tem atuação conhecida pela Região dos Inhamuns.





Conforme publicou o Blog do Eliomar no dia 8 junho, Cancão estava preso até o dia 20 de março de 2016, na Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL 1), quando fugiu juntamente com outros quatro criminosos que encabeçam a lista da Secretária da Segurança.





Na fuga estavam Francisco Gilson Lopes Justino (Meia Luz), latrocida, homicida e assaltante de banco; José Massiano Ribeiro, suspeito de participar do assassinato de três policiais militares em Quixadá; Jangledson de Oliveira (Nem), suspeito de crimes de roubo, latrocínio, homicídios e formação de quadrilha; e Misael de Paula Moreira, homicida, assaltante de veículo, receptador e portador ilegal de arma de fogo.





Este último foi preso no dia 5 deste mês, sendo também suspeito de ser um dos mandantes da chacina das Cajazeiras, em janeiro.





