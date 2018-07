UNINTA divulga data de início do Período de Reintegração Acadêmica

O Departamento de Reintegração Acadêmica (DRA) do Centro Universitário Inta (UNINTA) informa aos alunos que estiverem com a graduação trancada, abandonada, inserida nos status de desistência ou matrícula institucional que, a partir do próximo dia 16 de julho, terá início o período de reintegração estudantil, para reingresso em nosso Centro Universitário.





Os acadêmicos que buscam renegociar débitos, que desejem retornar ao UNINTA para cursar uma nova graduação (exceto Medicina) ou aderir a um dos financiamentos estudantis deverão procurar o DRA durante os períodos da manhã (7h:15min às 12h) e da tarde (14h às 18h). O setor fica no segundo andar do prédio administrativo, na sede da instituição, em Sobral.





Segundo a coordenadora do setor, Maria Keciane Silva Sousa, Como forma de incentivo ao retorno dos estudantes às atividades acadêmicas, a Pró-Reitoria Administrativa (PROAD) do UNINTA definiu que realizará a negociação dos débitos totalmente sem juros, sem multas e com a possibilidade de parcelamento em até 12 meses. Além destas vantagens, também será ofertada a isenção da primeira mensalidade no ato do reingresso (exceto para os cursos de Direito, Medicina e Odontologia ou para estudantes que optem por programas de financiamento estudantil).





SERVIÇO





- Evento: Início do período de reintegração acadêmica

- Data: 16/07/2018

- Local: Prédio Administrativo UNINTA, setor DRA

- Hora: manhã (7h15min às 12h) – Tarde (14h às 18h)





Contato: (88) 99833-0300 – Maria Keciane Silva Sousa