Vem aí a 1ª EXPONOROESTE!

Feira de produtos agropecuários, concurso de equinos, ovinos e caprinos com R$ 30 mil reais em prêmios, além da realização do 14º Leilão de animais da Fazenda Misterioso, Gorj Agropecuária e convidados. São esperados 60 mil visitantes para a Exposição, que contará ainda com diversas atrações musicais, Fazendinha com várias espécies de animais, restaurantes e muita diversão para a criançada. Venha e aproveite para fazer grandes negócios.

