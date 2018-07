Vereador Julierme Sena divulga nota de repúdio contra a SSPDS

Julierme Sena (Pros), policial civil e vereador de Fortaleza, divulgou, em sua página no Facebook, uma nota de repúdio. O alvo é a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que divulgou fatos após o assassinato, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), do advogado, ex-vereador e policial civil aposentado Erivaldo Rodrigues. Confira:





NOTA DE REPÚDIO





Depois de ler o que a Secretaria de Segurança Pública falou após o assassinato do inspetor aposentado da Polícia Civil, Erivaldo Rodrigues, me sinto do direito de vir a público esclarecer alguns fatos, em respeito a memória deste cidadão.





Erivaldo foi morto covardemente ontem (10), dentro do seu escritório de advocacia, no município de Caucaia. Atualmente atuava agora como advogado criminalista, mas por muitos anos foi um grande policial civil.





Dentro de sua trajetória policial, destaco seu trabalho em diversas delegacias especializadas, inclusive participando de operações importantes, como a que identificou o grupo criminoso responsável pelo assalto a empresa Nordeste Segurança em 1999. Erivaldo esteve numa intensa troca de tiros, durante um cerco policial contra Marcola, líder do PCC, onde colocou sua vida em risco para defender a sociedade, prova de sua dedicação e coragem.





Mesmo diante de tudo isso, a SSPDS ao invés de prestar solidariedade à família de Erivaldo e emitir uma nota de pesar, preferiu expor que Erivaldo tinha passagem por estelionato e porte ilegal de arma de fogo. Um caso arquivado.





É isso que se ganha após anos de prestação de serviços relevantes ao Estado e à sociedade cearense? Já temos um salário que não condiz com nossa qualificação e péssimas condições de trabalho. E ter que ver este tipo de postura da Secretaria de Segurança Pública, nos fere muito. Nossos guerreiros merecem mais respeito!





*Julierme Sena





Policial Civil e Vereador de Fortaleza.