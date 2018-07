VERGONHA!!! SOBRAL ABANDONADA!

Enquanto os filhos ilustres de Sobral, entregam dezenas de viaturas novas pra Polícia Militar, a Polícia Civil não recebeu nenhuma! E pior: a Delegacia Regional está parada, com todas as viaturas quebradas, por serem velhas e já estando sucateadas a ponto de ter visitado várias vezes as oficinas. Aliás, as viaturas da Polícia Civil já foram restos, sobras que vieram pra Sobral e que há tempos se implora a gestão da Polícia Civil, mas fazem ouvido de mercador e nada resolvem. Ver policiais civis nas ruas empurrando a viatura é comum. Mesmo com tantos ilustres filhos, apoiando o Governo, Sobral está "sem moral", pois não recebeu sequer uma, o que prejudica a população. Falta competência e respeito ao povo de Sobral, que até nisso é desprezado e desrespeitado. Cadê os filhos ilustres que não intervém?

Sobral Veja mais sobre: Policia