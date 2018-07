VIOLÊNCIA AVASSALADORA EM TIANGUÁ/CE!

Um homicídio a bala foi registrado na tarde desta terça (23), no bairro do Aeroporto, em Tianguá. A vítima foi identificada como ALAN LOPES DOS SANTOS, 23 anos. De acordo com informações de populares, um homem se aproximou da vítima e efetuou vários disparos de revólver, em seguida fugiu a pé por um matagal. De acordo com os levantamentos feitos pela policia, duas mulheres teriam dado a informação da localização da vítima para o assassino, momentos antes do crime acontecer.





Logo após o ocorrido, a Policia Militar passou a fazer várias diligências e algumas horas depois os PMs: Tenente Sousa, Subtenente Castro e Cabo Barros conseguiram realizar a prisão de uma jovem de 18 anos, suspeita de ter participação direta no homicídio.





A jovem foi conduzida a Delegacia para os procedimentos legais.





A vítima tinha passagem na polícia por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Crateús.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas