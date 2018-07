Violência se espalha pelo Ceará nas últimas 48 horas deixando 44 pessoas assassinadas

Quarenta e quatro pessoas foram mortas no Ceará nas últimas 48 horas. No intervalo entre a quinta-feira (5) e o começo da madrugada deste sábado (7), foram registrados 17 homicídios em Fortaleza (Capital), 11 na Região Metropolitana, 11 no Interior Sul e mais cinco casos no Interior Norte. Somente entre sexta e sábado, já foram contabilizados 24 crimes de morte. A violência no estado teve um pico após o jogo em que a Seleção Brasileira foi derrotada na Copa Fifa da Rússia 2018.





Em Fortaleza, os 17 assassinatos aconteceram nos seguintes bairros: Centro (duplo), Jacarecanga, Barra do Ceará (2), Padre Andrade, São João do Tauape, Conjunto Palmeiras, Passaré, Cais do Porto, Mondubim, Antônio Bezerra, Monte Castelo (duplo), Barroso (2) e Autran Nunes.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram 11 assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (3), Pacajus, Guaiúba, Itaitinga (duplo), Maranguape e Maracanaú, Cascavel e Aquiraz.





No Interior Sul, foram 11 pessoas mortas nos seguintes Municípios: Morada Nova (3), Campos Sales (duplo homicídio), Quixeramobim (2), Caririaçu, Quixeré, Cedro e Jucás.





No Interior Norte, cinco pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Massapê, Coreaú, Paracuru, Pentecoste e Canindé.





Mortes





Entre as 44 pessoas assassinadas entre quinta-feira e o começo deste sábado figuraram quatro mulheres. Duas foram mortas em Fortaleza, nos bairros Mondubim e Monte Castelo e outras duas da Região Metropolitana de Fortaleza, nos Municípios de Caucaia e Itaitinga.





Outras seis pessoas foram mortas em ocorrências de confrontos com a intervenção policial, isto é, tiroteios entre criminosos ou suspeitos e a Polícia Militar, fatos que ocorreram em Canindé, Aquiraz, Quixeramobim e Morada Nova (três mortos).





No mesmo período, ao menos, 17 armas de fogo foram apreendidas pelas polícias Civil e Militar. (Blog do Fernando Ribeiro)