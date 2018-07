Wesley Safadão terá que pagar 40 salários mínimos de pensão alimentícia para filho

Justiça determina que Safadão pague 40 salários mínimos de pensão alimentícia para filho

Além disso, a atual esposa do cantor foi proibida de buscar a criança na escola.





O cantor Wesley Safadão terá que pagar 40 salários mínimos de pensão alimentícia para o seu filho Yhudy, fruto de seu relacionamento com a digital influencer Mileide Mihaile. O valor foi decidido, nesta sexta-feira (27), durante a audiência de pensão de alimentos na 12ª Vara de Família do Fórum Clóvis Beviláqua. Com isso, Mileide, representante legal de Yhudy, vai receber mais de R$ 38 mil por mês. Antes da audiência, Safadão pagava oficialmente 10 salários mínimos.





Além disso, a Justiça determinou que o cantor deverá pagar, anualmente, uma viagem internacional para o Yhudy com Mileide Mihaile, em primeira classe, que inclui babá e dez salários mínimos para as despesas.





A Justiça permitiu que Wesley Safadão pague a mensalidade e a matrícula do colégio de Yhudy e desconte do valor da pensão. O restante do valor será administrada pela mãe da criança, Mileide.





O cantor também pagará, sem descontar do valor da pensão, o plano de saúde e o imposto de renda de Yhudy. A Justiça determinou, ainda, que a atual esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas, não pode mais buscar a criança na escola.