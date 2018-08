25 mil bolsas de estudos são oferecidas com desconto de até 81% no Ceará

O benefício é válido até o final do curso e pode chegar a 81% de desconto em mensalidades de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e distância (EaD).

Quer iniciar o 2º semestre na faculdade e está sem grana? A Quero Bolsa , principal plataforma de inclusão de alunos no ensino superior, está com 25 mil bolsas de estudos disponíveis em 81 instituições de ensino do Ceará. O benefício é válido até o final do curso e pode chegar a 81% de desconto em mensalidades de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e distância (EaD).





A empresa já matriculou mais de 12 mil estudantes desde a sua criação, em 2012. Para obter a bolsa de estudo, o interessado precisa inserir os filtros da busca no site. Por exemplo, caso a escolha é o curso de Direito, o sistema dá a opção de adicionar a cidade, a faculdade de interesse e o limite máximo do valor da mensalidade. Somente na Região Metropolitana de Fortaleza são 16 mil oportunidades disponíveis.





Depois de encontrar a bolsa ideal, é preciso efetuar a inscrição na plataforma e, em seguida, pagar a pré-matrícula para o benefício ser garantido. Não há necessidade de comprovação de renda ou ter realizado o Enem. Após a conclusão do processo, basta comparecer à instituição de ensino escolhida para iniciar os trâmites da matrícula. Há um aplicativo para celular, disponível nos sistemas Android e iOS, que avisa quando novas vagas surgem.





Mais informações podem ser consultadas pelo site www.querobolsa.com.br ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre 8h00 e 22h00, e aos sábados, das 9h00 às 13h00 (horário de Brasília).





